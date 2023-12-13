سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقفز 20 جنيها بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 5 جنيهات للجرام في بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس، ليصل مجموع الارتفاع حتى الآن خلال اليوم إلى 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2412 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2815 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1983 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 4.3 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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