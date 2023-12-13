أديس السعودية تفوز ضمن تحالف بتشغيل حقلي بترول في مصر

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة أديس السعودية العاملة في تقديم خدمات الحفر لقطاع النفط في بيان اليوم الأربعاء إنها فازت ضمن تحالف مع شريك محلي باتفاقية تقديم خدمات، لتشغيل ورفع إنتاجية حقلي بترول في مصر.

وسيعمل التحالف على الحقول المتقادمة التابعة لشركة سوكو وشركة أوسوكو، وتمتد الاتفاقية لعشر سنوات قابلة للتجديد لعشر سنوات أخرى، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن التحالف يهدف من خلال الجهود المشتركة زيادة معدلات إنتاج البترول في الحقلين لتتجاوز الإنتاج الحالي.

وتتوقع الشركة أن تنعكس عوائد المشروع على الأرباح بحلول عام 2025 ليساهم بما نسبته 5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب التي تحققها الشركة من عملياتها في مصر.