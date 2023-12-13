ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم الطازجة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.19 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 40.3 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.94 جنيه، بارتفاع 55 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.69 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 40.2 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.36 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 52.02 جنيه، بانخفاض 89 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 81.75 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.32 جنيه، بارتفاع 1.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.37 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 26.37 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.03 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 115.59 جنيها، بانخفاض 2.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 231.45 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 24.22 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.55 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.