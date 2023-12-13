انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والبوري، والجمبري، والسبيط والكاليماري، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها، و310 جنيهات، بانخفاض 40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.