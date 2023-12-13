"بي إنفستمنتس" تقرر تقديم عرض شراء حتى 90% من أسهم أوراسكوم المالية

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة شركة "بي إنفستمنتس" القابضة على تقديم الشركة عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى نحو 4 مليارات و249 مليون سهم تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها نحو 524.6 مليون سهم.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء وفقا لما انتهى إليه التقرير التفصيلي الصادر من شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية "المستشار المالي المستقل".

كما وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس على اعتماد معامل مبادلة الأسهم ضمن عرض الشراء الإجباري، بواقع سهم واحد من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنس مقابل 56.76 سهم من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة، وفقا للإفصاح.

ووافق مجلس إدارة الشركة أيضا على اعتماد تقرير الإفصاح للشركة المعد وفقا للمادة 48 من قواعد القيد (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من نحو 800.1 مليون جنيه إلى نحو 1.174 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بواقع 20.223 جنيه للسهم.

كانت "بي إنفستمنتس" أكدت منذ نحو 3 أسابيع استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة (لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90%) من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، بحسب إفصاح سابق من الشركة مرسل للبورصة.

وجاء ذلك وقتها ردا على ما وصفته الشركة بـ "الأخبار المغلوطة والمتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي" بشأن سحبها العرض المقدم للاستحواذ على حصة حاكمة في أوراسكوم المالية، عن طريق مبادلة الأسهم.

وذكرت الشركة وقتها، أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.

كانت بي إنفستمنتس أبرمت اتفاقا في يونيو الماضي مع شركة أو تي إم تي أكويسيشن (المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% من شركة أوراسكوم المالية القابضة)، ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، وشركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتز المرتبطة بالمساهم الرئيسي وتمتلك 0.06% من أسهم أوراسكوم المالية.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس في عام 2006، وهي شركة أسهم خاصة مقرها مصر ومستثمر في رأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقطاعات التطوير العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات، وغيرها، وفقا لموقع الشركة، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي ناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار في أواخر عام 2021.