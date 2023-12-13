كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت فوود تريب مصر، وهي شركة تعمل في انتاج مقرمشات عالية الجودة، عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان من الشركة اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في معرض فوود أفريكا 2023، والذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال سامي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في فوود تريب مصر: "بينما نعود للمشاركة في معرض فوود أفريكا للسنة الثانية على التوالي، نحن سعداء بالإعلان عن تصدير منتجاتنا حالياً إلى حوالي 20 دولة، بما في ذلك فلسطين، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا".

وتأسست شركة فوود تريب مصر في عام 2020 من خلال استراتيجية مدفوعة بالنهج العلمي، وتم اعتماد craft cooked "الطهي الحرفي" لإنتاج بطاطس (سبدز) بها أقل نسبة زيوت في السوق وتحقيق طعم أكثر قرمشة من خلال المعدات العالية التقنية لصقل الدورة الإنتاجية، وفقا للبيان.

وذكر: "تقدم المنتجات المصرية عالية الجودة (مثل سبدز كمقرمشات) بديلاً أفضل للمستهلك المحلي عن العلامات التجارية المستوردة، كما تتيح فرصة مثالية لفتح فرص التصدير. هذا أمر بالغ الأهمية خاصةً مع العمل النشط الذي تقوم به الحكومة المصرية لتوسيع التوطين الصناعي عبر مختلف القطاعات وتقليل الواردات للتخفيف من تأتي الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة وقيود العملة الأجنبية الشديدة في البلاد".

وأضاف الأنصاري أنه على الرغم من أن خط انتاج شركة فوود تريب مصر لا يتعدى السنتين، فإنها نجحت في إطلاق منتجها الأول "سبدز" بسعر مناسب للمستهلك في السوق المحلية.

قطاع الطعام في مصر بالأرقام

تطور سريع لصناعة الطعام المصرية خلال السبع سنوات الماضية: زيادة ثلاثية في عدد الشركات، وجهود واسعة في التحديث، واستثمارات بقيمة 16.3 مليار يورو. سجلت السوق المصرية للطعام والمشروبات 4.1 مليار دولار في عائدات عام 2022، مما يشكل 14% من إجمالي صادرات البلاد، وفقا للبيان.

أفريقيا بالأرقام

سيزداد عدد سكان أفريقيا من 1.42 مليار نسمة في عام 2022 إلى حوالي 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050 (المصدر: Africon). تواجه أفريقيا تغيرًا كبيرًا في عادات المستهلك، ناتجًا عن ارتفاع الدخل المتوسط، وزيادة الحضرنة، وزيادة استخدام الهواتف الذكية، والطلب المتزايد على المنتجات الصحية، وفرص كبيرة لصناعة الطعام وصناعات السلع الاستهلاكية وصناعة التعبئة والتغليف، وفقا للبيان.

معرض فوود أفريكا 2023

يستضيف أكثر من 800 عارض من 32 دولة. يتم دعم المعرض التجاري من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مما يؤكد الجهود التي قامت بها مصر وأفريقيا ككل من أجل النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى أهمية التجارة والصناعة الدولية للمنطقة. كما يركز المؤتمر على مناقشات اللجان، وعروض الطهي المباشرة، ومكافحة فقدان الطعام والهدر. كما يقدم "جائزة التصميم المستدام"، بحسب البيان.