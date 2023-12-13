انخفاض أسعار الخيار وارتفاع الملوخية والليمون بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا، والملوخية، والليمون البلدي، والرومان، والجوافة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و27 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 9 و10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين

الرمان بين 13 و24 جنيها، بارتفاع جنيهين.