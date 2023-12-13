"بيتي" للصناعات الغذائية تتوقع ارتفاع صادراتها إلى 55 مليون دولار في 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بيتي للصناعات الغذائية، عن توقعاتها لوصول صادرتها إلى 55 مليون دولار بنهاية عام 2024، وذلك ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان ارتفع حجم صادرات بيتي خلال العام الحالي بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي، حيث صعدت من 23 مليون دولار إلى 35 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة بيتي في النسخة الثامنة من معرض Food Africa 2023، أحد المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، والذي يعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

وتشارك "بيتي" بجناح في المعرض، يستعرض منتجاتها المتنوعة من الألبان والعصائر الطازجة.

وقالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال في شركة بيتي: "مشاركة بيتي في هذا المعرض يأتي في إطار حرص الشركة على التوسع بقوة في الأسواق الإفريقية، وتدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، واستكشاف الفرص المحتملة، فضلًا عن دعم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والارتقاء بمنظومة التصدير وتحقيق المستهدف من خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار".

ووفقا للبيان، تصدر "بيتي" منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها فرنسا وكندا واستراليا وغيرها، وتستحوذ إفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة بها.

ومن المقرر أن تشارك "بيتي" في حلقة نقاشية على هامش المعرض، بعنوان: "التغليف المسؤول لمستقبلنا: اتجاهات التغليف المستدامة العالمية والمنتجات المبتكرة المحلية"، والتي تناقش المبادرات العالمية للتغليف المستدام، وينضم إليها من "بيتي"، محمد قباني، مدير قسم الاستدامة وسلسلة القيمة، ليستعرض جهود الشركة لتحقيق خطتها الطموحة لأن تصبح 100% من مواد التغليف لعبواتها قابلة لإعادة التدوير، وخفض المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع إلى صفر نفايات.

وفعاليات معرض "فوود أفريكا 2023" في نسخته الثامنة، تنطلق بمشاركة أكثر من 950 عارض من 32 دولة من حول العالم، ويعد فرصة مهمة لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع الأغذية والمشروبات، ودخول السوق المصري الكبير، كما يتيح المعرض إقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وإفريقيا.