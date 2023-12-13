ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38918 جنيها، بزيادة 404 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 41065 جنيها، بزيادة 412 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2269 جنيها، بزيادة 19 جنيها.