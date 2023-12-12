التضخم الشهري في الولايات المتحدة يرتفع في نوفمبر رغم تباطؤ السنوي

القاهرة - مصراوي:

تباطأت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 3.1% مقارنة بـ 3.2% خلال أكتوبر، ما يقدم مزيدا من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1% الشهر الماضي -على غير المتوقع - بعد أن استقر دون تغيير في أكتوبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير على أساس شهري وأن يرتفع 3.1% على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1% في يونيو 2022. ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وجاء التقرير في أعقاب بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت تسارع مكاسب الوظائف في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوى في عامين تقريبًا عند 3.9% في أكتوبر. دفع تقرير التوظيف القوي الأسواق المالية إلى تأجيل التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى مايو بدلاً من مارس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع ثقة الاقتصاديين بأن حملة تشديد السياسة قد انتهت.