تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الاثنين إلى نحو 3171 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3205 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2804 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2403 جنيهات.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22435 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.