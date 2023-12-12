مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 24071 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 51.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 46.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 24182 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.