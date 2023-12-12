لماذا تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوياته في الأيام الأخيرة؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بالبورصات العالمية من بداية تداول الأسبوع أمس الاثنين مع ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون العديد من اجتماعات البنوك المركزية الحاسمة وبيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وفي منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1987 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 4.4 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب العالمية صعدت إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية خلال الأسبوعين الماضيين قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع الجاري.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، لرويترز، "ينتظر متداولو الذهب والفضة بعض المعلومات الأساسية الجديدة التي سيحصلون عليها هذا الأسبوع".

وأضاف "لقد تدهور وضع الذهب على الرسم البياني على المدى القريب. إذا كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلك مرتفعة بشكل مدهش، فقد يؤدي ذلك إلى بعض ضغوط البيع في سوق الذهب".

سينصب التركيز على تقرير أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم الثلاثاء، قبل بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء، وفقا لجيم ويكوف.

يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 71% لخفض أسعار الفائدة في مايو، وفقًا لأداة CME FedWatch. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم السبائك التي لا تحمل فائدة، بحسب رويتر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7% مع دخول المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل، مما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.

ووفقا لجيم ويكوف،"إن مرونة سوق العمل الأمريكي تعني أن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق غير مرجح... إن احتمال رفع أسعار الفائدة لفترة أطول يعود إلى تطور يدعم عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو نبأ سيئ بالنسبة للدول التي لا تدر عائدا".