"بوما" تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم

القاهرة- مصراوي:

أنهت شركة بوما رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في قرار قالت المجموعة الألمانية إنه تم اتخاذه قبل عام ولا علاقة له بدعوات المقاطعة المتجددة، مع مواصلة إسرائيل هجومها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته شركة بوما في مذكرة داخلية، اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فإنه اعتبارًا من العام المقبل، لن توفر ثالث أكبر شركة للملابس الرياضية في العالم المعدات اللازمة لفريق المنتخب الإسرائيلي، بعد أن قررت عدم تجديد العقد مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وأثارت الشراكة الموقعة في عام 2018 حملة مقاطعة ضد الشركة في الدول العربية والمتعاطفين مع الفلسطينيين في غزة ضد الهجوم الإسرائيلي، حيث اُتهمت شركة بوما بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نظرًا لأن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي يضم أندية مقرها في مثل هذه المستوطنات.

ورفضت شركة بوما هذه المزاعم، قائلة إنها ترعى المنتخب الوطني فقط وليس الأنشطة على مستوى الأندية، وفقا للصحيفة.

وتم استهداف متاجر العلامة التجارية في بعض المدن الغربية بمظاهرات في الأسابيع الأخيرة، مما سلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تخلقها القضايا الجيوسياسية للشركات متعددة الجنسيات.

ومع ذلك، فإن قرار بوما بالتخلي عن المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم تم اتخاذه لأسباب مالية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، الذين قالوا إن ذلك كان جزءًا من استراتيجية أوسع لتصبح أكثر انتقائية في التسويق الرياضي، بحسب فايننشال تايمز.

وستعلن شركة بوما، التي خسرت منتخبها الأبرز إيطاليا لصالح أديداس في 2022، عن شراكة جديدة مع فريق رفيع المستوى قريبا، بحسب المذكرة.

وقالت الوثيقة إن الشركة "ستتوقف أيضًا عن العمل مع بعض المنتخبات الوطنية الأخرى"، مستشهدة بأسباب تجارية ومشاركة الفرق في البطولات الدولية الكبرى "أو حيث لم نتمكن ببساطة من الاتفاق على شروط تمديد الشراكات".

وبصرف النظر عن كأس العالم 1970 في المكسيك حيث خرج من دور المجموعات بعد تسجيل هدف واحد، لم يتأهل المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لأي بطولة دولية كبرى لكرة القدم.

ويحتل الفريق المركز 75 من بين 200 دولة في تصنيف الفيفا للمنتخبات الوطنية، خلف أيرلندا الشمالية وكابو فيردي وعمان.

وسوق مبيعات الأطقم في إسرائيل، وهو المحرك الرئيسي لصفقات الرعاية مع الاتحادات الوطنية لكرة القدم، يعد محدودا أيضا نظرا لسكان إسرائيل البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لفايننشال تايمز.

وجاء في المذكرة أن بوما، التي ستنهي أيضًا رعايتها للمنتخب الصربي العام المقبل، ستواصل "تقييم جميع الشراكات الأخرى القائمة بالإضافة إلى أي فرص قادمة أخرى لضمان أن لدينا قائمة قوية من المنتخبات الوطنية".

وبلغت مبيعات شركة بوما 8.4 مليار يورو في عام 2022، وهو ما يعد ضعف المستوى الذي كانت عليه في عام 2018 عندما بدأت دعوات المقاطعة لها.