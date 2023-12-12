"تم تصويرها في سبتمبر".. "زارا" تصدر بيانا بعد انتقاد حملتها الترويجية

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة زارا لمتاجر الملابس إن الحملة الترويجية الأخيرة الخاصة بها، والتي شهدت انتقادات عنيفة من المتعاطفين مع المواطنين الفلسطينيين في غزة ضد الضربات العسكرية الإسرائيلية، بدأ العمل عليها في يوليو الماضي، وتصويرها في سبتمبر.

وأضافت الشركة، في بيان لها على صفحتها على إنستجرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تقدم سلسلة من صور المنحوتات غير المكتملة، وتم إنشاؤها لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة بحرفية في سياق فني.

كانت الحملة الترويجية التي أطلقتها "زارا" أثارت انتقادات واسعة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها تتضمن سخرية من ما يحدث في غزة ومعاناة الفلسطينيين فيها مع العمليات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وقالت زارا في بيانها: "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصور- التي تمت إزالتها الآن- ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عندما تم إنشاؤها".

وتابعت: "تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونؤكد من جديد احترامنا العميق تجاه الجميع".