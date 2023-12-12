ارتفاع أسعار السمك البوري والجمبري وانخفاض المكرونة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البوري، والجمبري، والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه، و350 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 105 جنيهات و195 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.