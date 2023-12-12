انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع الخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

البصل بين 15 و27 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 5.5 و9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.