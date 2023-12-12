سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1860 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1988 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.6 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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