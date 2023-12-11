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مشروع جديد لتجديد الأجهزة الإلكترونية وتصديرها باقتصادية قناة السويس

05:48 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن مشروع تجديد الأجهزة

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كتب- مصطفى عيد:

شهد جناح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المنطقة الخضراء بمقر انعقاد قمة المناخ COP 28 بدولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كوردون العالمية وشركة إي تدوير المصرية المتخصصة في جمع الأجهزة الإلكترونية، بشأن تجديد وتدوير الأجهزة الإلكترونية وإعادة توزيعها للتصدير.

وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين، تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 5 ملايين يورو، حيث يستهدف المشروع إنتاج 500 ألف جهاز سنوياً في المرحلة التجريبية بحجم تداول يصل إلى 50 مليون يورو سنوياً.

ومن المقرر إقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل فرنسي، ويستهدف بالأساس التصدير للسوق الأفريقية.

تصدير الأجهزة الإلكترونية قمة المناخ الإمارات اقتصادية قناة السويس

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