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مستشار وزير التجارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

05:40 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

مستشار وزير التجارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئا

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كتبت- شيرين صلاح:

أدلى علي الخزاعي مستشار وزير التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك في إطار حرص قيادات ومسئولي الوزارة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطني وخطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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علي الخزاعي الانتخابات الرئاسية وزارة التجارة

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