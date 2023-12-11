بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بتعاملات المساء؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 10 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، وقبل أن يستقر في تعاملات المساء

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1860 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1987 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 17.4 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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