وزير البترول: مصر استغلت مقوماتها التنافسية لتطويع أزمات الطاقة العالمية

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توقيت انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتستضيفه قطر في ظل تحديات عديدة تتعاقب على العالم ويتأثر بها قطاع الطاقة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أشار الوزير إلى أن مصر عملت على استغلال مقوماتها التنافسية لتطويع أزمات وتحديات الطاقة العالمية ومواجهتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح أعمال المؤتمر اليوم بالدوحة تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، بمشاركة وزراء البترول والطاقة العرب وجمع من الخبراء والمختصين.

وأشار الملا إلى أهمية العمل سوياً على مبادرات عربية مشتركة تستهدف الانتقال العادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة والتي وجهت الأنظار نحو قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات واستخدام الهيدروجين.

كما أكد أهمية العمل المشترك على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاعات البترول والغاز بالدول العربية وخفض الانبعاثات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات.

وأوضح الملا أنه في ظل قضية تغير المناخ التي ظهرت كتحدٍ جديد لقطاع البترول والغاز فإنه من الأهمية تحقيق أمن الطاقة بالتوازي مع تلبية التزامات التحول الطاقي والتي تستوجب تنويع مزيج الطاقة ليشمل إلى جانب المصادر التقليدية كلا من المصادر المتجددة والخضراء والهيدروجين.

وأضاف الملا أن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، لافتا إلى الدور المهم الذي قام به قطاع البترول المصري في وضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ السابقة التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي وتنظيمها يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الإطلاق.

وعلاوة على ذلك يمضي قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وأشار الوزير إلى أن مخرجات مؤتمر المناخ السابق COP27 في مصر مهدت الطريق لمزيد من التطلعات في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الإمارات الشقيقة، لافتا إلى حرص مصر على التعاون البناء مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر من أجل البناء على الزخم المتحقق في مؤتمر شرم الشيخ، والمخرجات والمبادرات المهمة التي توصل إليها مثل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وبرنامجي العمل حول الانتقال العادل للطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشاد الملا بحرص رئاسة مؤتمر COP 28 على تسليط الضوء على الدور المهم لصناعة الطاقة كجزء من الحل لقضية تغير المناخ والالتزام بالانتقال من التعهدات للتنفيذ، حيث أسفر مؤتمر المناخ بالإمارات عن عدد من الإعلانات المهمة المتعلقة بالطاقة المتجددة، ومبادرات خفض الانبعاثات.