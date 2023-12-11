أبو عبيدة والدحدوح وأصليح ضمن أبرز كلمات البحث على جوجل بفلسطين في 2023

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة جوجل اليوم قوائم أبرز عمليات البحث على محرك البحث الخاص بها خلال عام 2023 والذي اقترب من نهايته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب القوائم التي كشفت عنها جوجل عن أبرز 10 كلمات بحثاً في فلسطين، فتصدرت القائمة "حرب فلسطين وإسرائيل".

كذلك اشتملت القائمة على عدة كلمات بحث متنوعة لعل أبرزها، كتائب القسام، و"أبو عبيدة" المتحدث باسم الكتائب الذي حل بالمركز الثالث من حيث عمليات البحث بفلسطين.

وجاء "دعاء لأهل غزة" في المرتبة الرابعة من حيث عمليات البحث، ثم مخيم جنين، كما اشتملت القائمة على البحث عن وائل الدحدوح، وهو صحفي ومراسل فلسطيني لقناة الجزيرة القطرية وفقد جزءا من عائلته من ضمنهم ابنه وبعض أحفاده في قصف لمنزله في غزة.

وإليكم قائمة كلمات البحث الأكثر رواجا في فلسطين خلال 2023:

1- حرب فلسطين وإسرائيل

2- كتائب القسام

3- أبو عبيدة

4- دعاء لأهل غزة

5- مخيم جنين

6- حسن أصليح

7- عسقلان

8- وائل الدحدوح

9- السنوار

10- مساحة قطاع غزة