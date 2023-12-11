شعبة الخضروات بعد ارتفاع أسعار البصل القديم: "المقور أرخص"

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك نوعين من البصل في الأسواق خلال الوقت الحالي وبأسعار متفاوتة.

وأضاف النجيب أن سعر البصل القديم الأحمر وصل إلى 40 جنيها للكيلو بالأسواق نتيجة قلة المعروض منه مع اقتراب انتهاء موسمه، أما البصل الجديد ويطلق عليه البصل (المقور) يتراوح سعره بين 16 و20 جنيها للكيلو.

وأرجع ارتفاع أسعار البصل الجديد بالأسواق إلى قلة الإنتاج هذا الموسم بسبب عدم استقرار الأحوال المناخية.

وأشار النجيب إلى أن البصل الجديد (المقور) لا يصلح للتخزين، إنما يستخدم في الطبخ والأغراض الصناعية.

وأضاف أن شهر يناير المقبل سيشهد حصاد البصل (الفتيل) والذي يتم تخزينه ويتم استهلاكه طوال العام.

وتوقع النجيب أن تشهد أسعار البصل انخفاضا بالأسواق خلال شهري يناير وفبراير مع زيادة كميات البصل الذي تم حصاده.