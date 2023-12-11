هبوط طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 24182 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.61%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 292.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 248 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.01% إلى مستوى 24189 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.