سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وقبل أن يواصل الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات، ليصبح مجموع الزيادة 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 12.4 دولار بنسبة 0.62% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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