جني الأرباح يهبط بأسعار عملة بيتكوين بعد قفزتها في الفترة الأخيرة

كتب- علاء حجاج:

سجلت عدد من العملات الرقمية المشفرة تراجعاً في الأسعار خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وذلك بحسب منصة "كوين ماركت كاب" لتداول العملات المشفرة.

وسجلت عملة بيتكوين انخفاضاً خلال آخر 24 ساعة بلغ 3%، وسجل بيتكوين نحو 42392 دولارا في لحظة كتابة هذا التقرير، بحسب المنصة.

وبحسب وكالة بلومبرج، استمرت بيتكوين خلال التعاملات الأخيرة في موجات التقلب التي تشهد في الفترة الماضية، وذلك عبر تراجع سريع وحاد انخفضت خلاله إلى أقل من 41 ألف دولار، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة، قبل تقليص بعض الخسائر لتتداول بانخفاض نحو 3%.

عملة إيثيريوم هي الأخرى تراجعت بنسبة 3.3% خلال آخر 24 ساعة، بحسب كوين ماركت كاب، لتصل إلى 2246 دولارا.

كذلك انخفضت عملة "BNB" بنسبة 1.8% خلال آخر 24 ساعة، لتسجل 233.9 دولار، كما تراجعت عملة XRP بنسبة 4.1% في آخر 24 ساعة، وانخفضت أيضا عملة "كاردنو" بنسبة 2.9% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 0.558 دولار.

وفي إشارة على سبب تراجع الأسعار، أظهرت بيانات كوين جلاس أنه تمت تصفية ما يقرب من 312 مليون دولار من مراكز تداول العملات المشفرة التي تراهن على ارتفاع الأسعار في 11 ديسمبر، وهو أعلى قيمة من نوعها منذ منتصف سبتمبر على الأقل، بحسب وكالة بلومبرج.

ويستعد المستثمرون هذا الأسبوع لصدور بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في عام 2023، وكلاهما يمكن أن يختبر الرهانات القوية على تخفيضات أسعار الفائدة.

وتذبذبت الأسهم العالمية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع ارتفاع مقياس الدولار، في علامة على المعنويات الحذرة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty: "من المنطقي أن نرى بعض عمليات جني الأرباح"، وتوقع أن ينخفض سعر بيتكوين نحو نطاق بين 37.5 ألف دولار و40 ألف دولار "بدعم جيد" من المشترين على المستويات المنخفضة للأسعار.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الأخيرين متجاوزة مستوى 44 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022، بسبب التوقعات بأن المنظمين سيعطون الضوء الأخضر لأول الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في البيتكوين، مما يوسع القاعدة المحتملة لمستثمري العملات المشفرة.

كما أن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024 شجعت أيضًا على ارتفاع عملة البيتكوين والعملات الافتراضية ككل.

وقفزت عملة بيتكوين بأكثر من 150% منذ بداية العام حتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في أسعار الأصول الرقمية من 1.5 تريليون دولار في عام 2022.

ولا يزال السعر أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله في عصر وباء كورونا والذي بلغ حوالي 69 ألف دولار، والذي تم تسجيله قبل ما يزيد قليلاً عن عامين.