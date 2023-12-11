رئيسة هيئة التنمية الصناعية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كتبت- شيرين صلاح:

أدلت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها صباح أمس، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وصرحت ناهد يوسف في بيان اليوم الاثنين من الهيئة، بأن مصر أصبحت لديها من المقومات والكوادر ما يؤهلها للتغلب على كافة التحديات في سبيل تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة وفق أهداف الجمهورية الجديدة.

مؤكدة أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ الأمس دليل على عزم الشعب المصرى لاستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية، وعلى أهمية المشاركة الإيجابية من باقى جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي بوصفه واجب وطنى على كل مواطن.