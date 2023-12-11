إعلان

BBC

رئيسة هيئة التنمية الصناعية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

12:36 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

الدكتورة ناهد يوسف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

أدلت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها صباح أمس، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وصرحت ناهد يوسف في بيان اليوم الاثنين من الهيئة، بأن مصر أصبحت لديها من المقومات والكوادر ما يؤهلها للتغلب على كافة التحديات في سبيل تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة وفق أهداف الجمهورية الجديدة.

مؤكدة أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ الأمس دليل على عزم الشعب المصرى لاستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية، وعلى أهمية المشاركة الإيجابية من باقى جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي بوصفه واجب وطنى على كل مواطن.

الدكتورة ناهد يوسف الانتخابات الرئاسية هيئة التنمية الصناعية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض العدس والجبن وارتفاع المسلى الصناعي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان