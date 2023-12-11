انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة، والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه، و340 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 جنيها و200 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و120 جنيها.