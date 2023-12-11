ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا وانخفاض الباذنجان البلدي بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البصل بين 15 و27 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.