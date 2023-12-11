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رئيس جهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد

10:27 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    رئيس جهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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كتب- مصطفى عيد:

أدلى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وأكد باسل رحمي، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل، موجها الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضح رحمي أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

الانتخابات الرئاسية الشيخ زايد رئيس جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي

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