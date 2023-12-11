أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39166 جنيها، بتراجع 94 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41312 جنيها، بزيادة 92 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2281 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.