إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

09:32 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39166 جنيها، بتراجع 94 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41312 جنيها، بزيادة 92 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2281 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الحديد حديد عز الحديد الاستثماري

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على وقف إطلاق النار في غزة
إطلاق نار واشتباكات عنيفة في محيط موقع عسكري إسرائيلي في نابلس
اليوم.. بدء صرف السكر الحر على بطاقة التموين
سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
في اليوم الثاني.. إقبال من السيدات بجنوب سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني
سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور