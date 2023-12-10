كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2383 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2780 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2005 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، بتراجع 23.8 دولار بنسبة 1.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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