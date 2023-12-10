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رئيس جهاز الإحصاء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

04:32 م الأحد 10 ديسمبر 2023

رئيس جهاز الإحصاء يدلي بصوته

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كتبت- شيرين صلاح:

أدلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بصوته فى الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمدرسة الطبرى الحجاز الثانوي بمصر الجديدة.

وأشار اللواء بركات، في بيان اليوم الأحد من الجهاز، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستورى فى الانتخاب بفاعلية، ودعا كافة العاملين بالجهاز وجميع المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تشجيع العاملين للإدلاء بأصواتهم، أصدر اللواء خيرت بركات توجيهاته لقيادات الجهاز لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين بالجهاز إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مع الحفاظ على انتظام سير العمل بالجهاز.

رئيس جهاز الإحصاء يدلي بصوته الانتخابات الرئاسية اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة

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