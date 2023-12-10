سجل أقل مستوى في 6 أشهر.. تطور معدل التضخم السنوي بمصر منذ مايو (تفاعلي)

القاهرة- مصراوي:

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفاضه للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى منذ مايو الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهوري في نوفمبر الماضي إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأحد.

كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل التضخم لإجمالي الجمهورية منذ مايو الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وفقا لبيانات الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا سنويا 63.9% خلال نوفمبر الماضي، وذلك لارتفاع أسعار عدد من السلع على أساس سنوي كان أبرزها:

1- أسعار اللحوم والدواجن: بنسبة 81.6%.

2- أسعار الخضروات: بنسبة 78.2%.

3- أسعار البن والشاي والكاكاو: بنسبة 74%.

4- أسعار الدخان: بنسبة 72.1%.

5- أسعار الألبان والجبن والبيض: بنسبة 62.7%.

6- أسعار الفاكهة: 62%.