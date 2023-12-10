البورصة تتراجع 2% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.01% إلى مستوى 24189 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات التداول خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 62.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 27.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 89.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.07% إلى مستوى 24686 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.