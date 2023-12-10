سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 10 ديسمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3165 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3206 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2805 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2405 جنيهات.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22442 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.