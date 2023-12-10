إعلان

BBC

رئيس اقتصادية قناة السويس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية

03:17 م الأحد 10 ديسمبر 2023

رئيس اقتصادية قناة السويس يدلي بصوته

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

أدلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصوته في "الانتخابات الرئاسية 2024"، وذلك باللجنة المنعقدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، أعرب جمال الدين عن تقديره للحس الوطني من جانب العاملين بالوزارات والهيئات داخل الحي الحكومي الذين حرصوا على الاصطفاف أمام اللجنة لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب.

وأكد أن ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية القائمة على ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية.

رئيس اقتصادية قناة السويس انتخابات الرئاسة العاصمة الإدارية وليد جمال الدين الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التعاون الدولي تشارك مبادرة "جيل بلا حدود" في إطلاق برنامج النمو الأخضر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة