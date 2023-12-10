زفة بالحصان والطبل البلدي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالقليوبية

الملا يدلي بصوته: الإقبال على الانتخابات يوضح الثقة في ما تحققه الدولة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية العمار الكبرى، مركز طوخ، تزايد إقبال المواطنين والأهالي أمام لجان التصويت بالقرية.

ونظم الأهالي زفة بالحصان والمزمار البلدي على أنغام "تسلم الأيادي" لدعوة الأهالي إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المشاركة واجب كل مصري نحو وطنه.

وشهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كذلك حرص القائمون على المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.