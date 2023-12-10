وزير الاتصالات عن المشاركة في الانتخابات: واجب وطني على كل مواطن

كتب- علاء حجاج:

أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد.

وعقب الإدلاء بصوته، قال طلعت: "حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح في غد أفضل لبلدنا الغالية".

وأكد طلعت أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن الانتخابات تستمر على مدار 3 أيام، وبالتالي هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابي.