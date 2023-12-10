بصحبة والدته.. رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الملا يدلي بصوته: الإقبال على الانتخابات يوضح الثقة في ما تحققه الدولة

كتبت- شيماء حفظي:

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام للاختيار بين 4 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكشفت صور ظهور الدكتور محمد فريد بصحبة والدته خلال عملية الإدلاء بالصوت خلال الانتخابات.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، قال محمد فريد، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وذكر أن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.

وأشار فريد إلى أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفي في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع والتطوير الأعمال، فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.