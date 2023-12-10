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BBC

رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويدعو للمشاركة

01:12 م الأحد 10 ديسمبر 2023
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    رئيس جهاز التنظيم والإدارة خلال إدلائه بصوته
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز التنظيم والإدارة خلال إدلائه بصوته
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز التنظيم والإدارة خلال إدلائه بصوته
  • عرض 4 صورة
    رئيس جهاز التنظيم والإدارة خلال إدلائه بصوته
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كتب- مصطفى عيد:

أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة استراحة الديزل بمنطقة الدقي.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والقانوني والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي لخلق حالة من الاصطفاف الوطني خلف الرئيس المنتخب بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويسهم في استكمال جهود التنمية ومواجهة التحديات التي تحدق بالوطن من كافة الاتجاهات.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل عالم يموج بالأزمات والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدا أن بلدنا مصر تستحق الكثير من عطاء وانتماء أبنائها.

صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية

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