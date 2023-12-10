رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويدعو للمشاركة

المشاط تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسة: لها أهمية كبيرة في ظل التوترات

الملا يدلي بصوته: الإقبال على الانتخابات يوضح الثقة في ما تحققه الدولة

كتب- مصطفى عيد:

أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة استراحة الديزل بمنطقة الدقي.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والقانوني والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي لخلق حالة من الاصطفاف الوطني خلف الرئيس المنتخب بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويسهم في استكمال جهود التنمية ومواجهة التحديات التي تحدق بالوطن من كافة الاتجاهات.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل عالم يموج بالأزمات والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدا أن بلدنا مصر تستحق الكثير من عطاء وانتماء أبنائها.