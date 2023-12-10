ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والبامية خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البصل بين 15 و27 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.

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