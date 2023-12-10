الملا يدلي بصوته: الإقبال على الانتخابات يوضح الثقة في ما تحققه الدولة

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تشهد يوماً مهماً في حياتها السياسية من خلال المشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأشار الوزير، خلال الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة أبو الفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا، أن "ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنين على أداء الواجب الوطني وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة في ما تحققه الدولة المصرية، واستمرار مسيرة التطوير والبناء".

وقال: "نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باللجان التي خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج البترولي".