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BBC

المشاط تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسة: لها أهمية كبيرة في ظل التوترات

12:06 م الأحد 10 ديسمبر 2023
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (1)
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (4)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (5)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (6)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (7)
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (8)
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (9)
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (3)
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    وزيرة التعاون الدولي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية (2)
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كتب- مصطفى عيد:

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، عبرت وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة في تصريحات عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.

وزيرة التعاون الدولي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة وزارة التعاون الدولي

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