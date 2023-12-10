المشاط تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسة: لها أهمية كبيرة في ظل التوترات

الملا يدلي بصوته: الإقبال على الانتخابات يوضح الثقة في ما تحققه الدولة

كتب- مصطفى عيد:

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، عبرت وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة في تصريحات عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.