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رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الزمالك

10:24 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسي

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كتبت- دينا خالد:

أدلي أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.
وأكد العشري، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ علي استقرار الوطن ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وأشار العشري، إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل أفضل على كافة الأصعدة منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية لجذب مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

الانتخابات الرئاسية منطقة الزمالك رئيس غرفة القاهرة الانتخابات

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