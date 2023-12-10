خلال تصويته بانتخابات الرئاسة.. معيط: المصريون سيثبتون مجددا وعيهم الوطني

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية في صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية في البناء والتنمية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، أن الشعب المصري العظيم دائمًا يكتب تاريخًا في الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذكر أن ذلك يأتي في مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، في هذه المرحلة الدقيقة من عمره؛ ليُؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير في التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تُلبي طموحاته، وتُحقق تطلعاته في غدٍ أفضل.

وشدد الوزير على أن الشعب المصري يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب على التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومُؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ ومُعبرًا عن إرادته الحرة، في أحد أهم الممارسات السياسية.

وأوضح أنه حرص على أداء الواجب الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل مصر، "كما يريدها كل المصريين: شامخةً.. قويةً.. قادرةً على تحقيق طموحات شعبها، بتحويل التحديات إلى فرص واعدة للنماء والتقدم والازدهار".

وقال الوزير: "علينا كلنا كمصريين واجب وطني واستحقاق دستوري.. بالإدلاء برأينا في الانتخابات الرئاسية".