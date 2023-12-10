الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر، وسجل لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأحد.

كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي يأتي بعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، والخضروات بنسبة 4.7%، وذلك على أساس شهري خلال نوفمبر الماضي.

بينما ارتفعت في المقابل على أساس شهري أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2% خلال نوفمبر، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، وأسعار الدخان بنسبة 11.7%، والملابس بنسبة 1.7%.