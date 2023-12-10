معدل التضخم الشهري يتباطأ لإجمالي الجمهورية ويرتفع في المدن خلال نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 0.9% مقابل 1.2% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ولا يعني تباطؤ معدل التضخم الشهري أن الأسعار انخفضت، لكنه يعني أن الأسعار ارتفعت لكن بوتيرة أقل من الشهر الماضي.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.3% في نوفمبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر الماضي.

ووفقا للبيان، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الطعام والمشروبات 0.1% خلال نوفمبر، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون 0.1%.

وارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.8% خلال نوفمبر.

وسجلت أسعار الدخان والمشروبات الكحولية ارتفاعا بنسبة 11.7% بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 11.7%، وزادت أسعار الملابس والأحذية نسبة 2.2%.