التعاون الدولي: فوز 3 شركات بالنسخة الثانية لمسابقة "ClimaTechRun2023"

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كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة التعاون الدولي، حدثا رفيع المستوى بالجناح المصري خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 بالإمارات، للإعلان عن نتائج النسخة الثانية من المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun2023، والتي تستهدف الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، جاء ذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت مصر، والعديد من ممثلي الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية ورواد الأعمال الذين شاركوا في النسخة الأولى من مسابقة ClimaTechRun2022.

وتم تنظيم النسخة الثانية من المسابقة بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، إلى جانب شركاء التنمية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومايكروسوفت، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق كوريا للنمو الأخضر، وفقا للبيان.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية ClimaTechRun أظهرت الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي.

وأوضحت أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وهو ما يحتم ضرورة العمل المشترك لمكافحة تلك التغيرات.

وأشارت المشاط إلى أن المسابقة ساهمت في تعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات وتبادل الأفكار، كما ساهمت في تعريف الشركات الدولية المشاركة على الفرص التوسعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة من خلال حلولها في مواجهة تحديات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة النظم الغذائية والزراعية، وإدارة المياه.

وقالت إن النسخة الثانية من المسابقة تبنى على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت 422 شركة ناشئة من 66 دولة في النسخة الأولى كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة 82%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية.

وأضافت أنه لذلك تم التركيز هذا العام على تلك الفئة التي لم يحالفها الحظ من الوصول للمراحل النهائية للمسابقة في النسخة الأولى، وتم دعوة 405 شركات ناشئة، وجاءت المشاركات من 44 دولة.

وخلال الفعالية، تم إعلان فوز 3 شركات ناشئة، في المركز الأول شركة شركة كيمولوس التونسية، التي ابتكرت جهازًا منزليًا يقوم بإنتاج مياه الشرب باستخراجها مباشرة من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، وحصلت الشركة على شهادة صلاحية للمياه المنتجة من الجهاز حسب مواصفات الاتحاد الأوروبي.

كما تقوم الشركة بتشغيل الجهاز وتوزيعه على أماكن العمل النائية غير الموصلة بشبكات مياه الشرب، وفقا للبيان.

وفي المركز الثاني جاءت شركة باور ستوڤ PowerStove من نيجيريا، وهي شركة رائدة تعمل على تقديم حلاً مبتكرًا لمشكلة الطاقة في المجتمعات النامية، من خلال تصميم وإنتاج وتطوير موقد صديق للبيئة يعمل بشكل فعّال ويعتمد على تكنولوجيا حديثة، وتعمل الشركة أيضا على إنتاج حبيبات الوقود الحيوي، بتكلفة منخفضة لتلبية احتياجات الطاقة في الدول النامية.

وثالثًا جاءت شركة فريش سورس Fresh Source المصرية، وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتوفير وسيلة فعالة ومبتكرة للمستهلكين للوصول إلى منتجات ذات جودة عالية مباشرة من المنتجين، لتصبح منصة لسلسلة التوريد الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي ذلك من خلال تغيير طريقة الحصول على السلع الطازجة ونقلها وبيعها من الشركة، وإنشاء أنظمة غذائية طازجة أكثر استدامة اعتمادا على البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة الإنتاج والاستهلاك، وفقا للبيان.

وتعد المُسابقة الدولية ClimaTech Run مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة.

كما تأتي المسابقة تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغيرات المناخية وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة والشركات التكنولوجية الناشئة المناخية، والتي تمثل داعمًا لحلول التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.